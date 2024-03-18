استبعاد غريزمان من قائمة منتخب فرنسا لمواجهة ألمانيا وتشيلي

استبعد مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان من قائمة منتخب بلاده فرنسا لمباراتيه الوديتين ضد ألمانيا وتشيلي في 23 و26 مارس الحالي استعدادا لكأس أمم أوروبا هذا الصيف، بسبب الإصابة.

ويعاني غريزمان من التواء في الكاحل الأيمن، وتم استبداله في قائمة منتخب فرنسا بلاعب وسط لاتسيو الإيطالي، ماتيو غندوزي.

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وبهذا الغياب، ستتوقف سلسلة المباريات الدولية المتتالية القياسية لغريزمان مع "الديوك" عند 84 مباراة.

وكان غريزمان (32 عاما)، عاب عن أتلتيكو في أربع مباريات متتالية قبل أن يعود أمام إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 بركلات الترجيح في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (0-1 ذهابا و2-1 إيابا بعد التمديد)، قبل أن يشارك من بعدها في المواجهة أمام برشلونة أمس الأحد ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني، حيث خرج بعد انتهاء الشوط الأول.

واستبدل غريزمان الذي يعتبر "ركيزة أساسية" بحسب مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان الذي أعلن إصابته، بغندوزي.

ولعب "غريزو"، 127 مباراة دولية سجل خلالها 44 هدفا.

في المقابل، تلقى غندوزي (24 عاما و7 مباريات دولية) الاستدعاء الأول منذ آخر مباراة له في كأس العالم 2022 حين شارك في خسارة فرنسا أمام تونس 0-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال ديشان قبل الإعلان عن غياب غريزمان إنه "لن نجد لاعبا يتمتع بصفاته".

وأضاف "أن نجد لاعبا بديلا في المركز عينه، هو أمر صعب للغاية. سنقوم بترتيب الأمور بشكل مختلف".

المصدر: وكالات