أتلتيكو مدريد يكشف طبيعة إصابة مهاجمه غريزمان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، أصيب بالتواء متوسط في الكاحل.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة خلال خسارة فريقه أمام إنتر الإيطالي 0-1 أمس الثلاثاء ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال اوروبا، حيث استبدله مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدقيقة 78.

🚨 Parte médico del @Atleti sobre Antoine Griezmann



🤕 "Sufre un esguince de tobillo de grado moderado"



🔙 El francés se tuvo que retirar en el minuto 78 del partido contra el @Interpic.twitter.com/iMxaEbOH9i — Radio MARCA (@RadioMARCA) February 21, 2024

وذكرت تقارير إسبانية، أن غريزمان سيغيب عن مواجهة أتلتيكو ومضيفه ألميريا السبت المقبل في الدوري الإسباني، كما تحوم الشكوك حول مشاركته أمام أتلتيك بلباو في لقاء الإياب من الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا في 29 فبراير الحالي.

ومن المتوقع أن يكون غريزمان جاهزا لمواجهة الإياب أمام انتر في 13 مارس المقبل.

ويقدم ابن الـ32 عاما عروضا قوية مع أتلتيكو هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا في 36 مباراة في جميع المسابقات.

المصدر: أ ف ب