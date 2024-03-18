مبابي يسجل "هاتريك" ويقود سان جيرمان لاكتساح مونبلييه

قاد النجم كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى فوز ساحق على حساب مضيفه مونبلييه 6-2 بعد أن أحرز ثلاثية "هاتريك"، وذلك ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الفرنسي.

وشارك مبابي أساسيا في المواجهة التي سجل فيها ثلاثية في الدقائق 22 و50 و63، رافعا رصيده إلى 24 هدفا في صدارة هدافي "ليغ 1"، فيما أضاف البرتغالي فيتينيا (14)، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن (53)، والبرتغالي نونو مينديش (89) أهداف الفريق الباريسي الثلاثة الأخرى.

وسجل أرنو نورالدين (30)، وتيجي سافانييه (45+2 ركلة جزاء) هدفي مونبلييه.

ورفع سان جيرمان رصيده في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي إلى 59 نقطة بفارق شاسع هو 12 نقطة عن بريست الثاني.

أما مونبلييه، فقد تجمد رصيده عن 26 نقطة وبقي في المركز الـ14.

المصدر: وكالات