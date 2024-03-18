نجم روما على رادار الأندية السعودية

تبدي الأندية السعودية اهتماما بجذب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم روما خلال فترة سوق الانتقالات القادمة.

ويلعب لوكاكو مع ذئاب روما على سبيل الإعارة من تشيلسي، حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، المتخصص في الميركاتو: "لوكاكو سيفكر في خيارات أخرى للعب في الخارج".

وأضاف في تصريحات أبرزتها شبكة onefootball: "في الوقت الحالي لا يوجد ما ينذر بأن روما سيحاول الاحتفاظ به في الصيف".

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وتابع: "أحد الأندية السعودية على وجه الخصوص، مستعد لمطاردة لاعب إنتر السابق بتقديم عرض كبير قبل الميركاتو الصيفي.. ومن الممكن أن يصل العرض إلى ممثلي لوكاكو قريبا".

يذكر أن لوكاكو أحرز حتى الآن 18 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 36 مباراة مع روما هذا الموسم.



وسبق أن صرح لوكاكو بعد نهاية مواجهة الشباب وروما، خلال الاحتفال باليوبيل الماسي لليوث: "استمتعت كثيرا بقضاء الوقت في الرياض".



وتابع: "تبذل الأندية السعودية، الكثير من الجهد، لجلب النجوم، وهم يتحسنون كثيرا في هذا الجانب، وقد تكون المنافسة هنا في المستقبل، أقوى من أي منافسة أخرى في العالم".

المصدر: kooora