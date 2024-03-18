أصيب بنوبة صرع.. إلغاء مباراة بالدوري الأرجنتيني بعد انهيار لاعب

تم تعليق مواجهة فريقي إستوديانتس وبوكا جونيورز ضمن الجولة الـ11 من كأس الدوري الأرجنتيني، بسبب انهيار اللاعب التشيلي خابيير ألتاميرانو على أرض الملعب.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء الأحد، موقفا صعبا للاعب الوسط ألتاميرانو، نجم إستوديانتيس، على أرض الملعب بعد إصابته بنوبة صرع، وتم إيقاف المباراة من قبل الحكم فرناندو إتشينيك في الدقيقة 27.

24 year-old Chilean 🇨🇱 footballer Javier Altamirano suffers a seizure during the match between Estudiantes v. Boca Juniors.



The game was suspended.pic.twitter.com/kbT1ISBPFV — Juan Hodl (@JuanGutiCA714) March 18, 2024

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ووفقا لما ذكره موقع swingcompleto، قام الأطباء بتقديم الإسعافات الأولية للاعب ألتاميرانو، وتم نقله إلى المستشفى سريعا بسيارة الإسعاف.

ولم يتم استئناف المباراة، وغادر الفريقان الملعب، متخوفين على صحة زميلهم.

وأكد هوغو مونتيغرو، رئيس الجهاز الطبي لنادي إستوديانتيس، أن لاعب خط الوسط التشيلي "بخير".

وأوضح تقرير طبي صادر عن النادي أن اللاعب "في حالة مستقرة".

وبحسب مونتيغرو، تم التأكد من أن ألتاميرانو، البالغ 24 عاما، تعرض لـ"نوبة صرع"، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في مدينة لا بلاتا.

المصدر: "وسائل إعلام"







