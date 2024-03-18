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بالفيديو.. ملعب نهاية قمة الدوري التركي يتحول لحلبة مصارعة

الرياضة

بالفيديو.. ملعب نهاية قمة الدوري التركي يتحول لحلبة مصارعة
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اقتحم العشرات من مشجعي طرابزون سبور، أرض الملعب عقب خسارة فريقهم أمام ضيفه فنربخشة بنتيجة 2-3، أمس الأحد، في الدوري التركي.

وأظهرت لقطات مصورة مشاهد عنيفة لدخول عدد كبير من جماهير طرابزون سبور إلى أرضية الملعب، وشرعت في الاعتداء على نجوم الفريق الضيف والجهاز الفني أثناء الاحتفال بالفوز.

كما يظهر من خلال المشاهد، عدد من اللاعبين وهم يردون باللكم والركل على الجماهير التي حاولت الاعتداء عليهم.

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وتدخل رجال الأمن لحماية لاعبي ومسؤولي فنربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم إلى غرف تبديل الملابس.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب إلقاء الجماهير للمقذوفات داخل أرض الملعب.

ومن المرتقب أن ينزل الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبات ثقيلة على فريق طرابزون قد تصل إلى غاية منعه من حضور جماهيره، في ما تبقى من مباريات هذا الموسم.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر غالطة سراي.

فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 49 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: "وسائل إعلام"

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