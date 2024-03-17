برشلونة يقسو على أتلتيكو مدريد في عقر داره

ألحق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بمضيفه أتلتيكو مدريد (3-0) بعقر داره في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الكتالوني كل من المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب خط الوسط فيرمين لوبيز، في الدقائق (39، 47، 65) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو - Stadium Civitas Metropolitano de Madrid"، بالعاصمة مدريد.

وحقق فريق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

في المقابل، تعرض نادي أتلتيكو مدريد للهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 55 نقطة.

المصدر: RT