"مواجهة ملوك البطولة".. قرعة دوري الأبطال تثير قلق غوارديولا

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قلقه من مواجهة ريال مدريد الإسباني، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت نتيجة قرعة دوري الأبطال، قبل 24 ساعة من مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال غوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، المكرس لمباراة نيوكاسل: "سنواجه ملوك دوري أبطال أوروبا، فالأمر لا يبدو سهلا على الإطلاق".

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وأضاف: "أتمنى أن نصل للمواجهة ونحن في أفضل حال، واللعب ضد ريال مدريد أصبح معتادا، لكننا لا نتحكم في القرعة".

وتابع حديثه: "إذا قال الناس، إن القرعة سهلة فهذا لأنك لا تعرف شيئا وتستخف بالمنافس، لكنها مواجهة ستكون صعبة للغاية".

واختتم غوارديولا حديثه، قائلا: "مباراة الإياب ستكون على ملعبنا، وأتمنى أن نخرج من الذهاب بنتيجة جيدة".

وكان مانشستر سيتي قد تفوق على ريال مدريد خلال النسخة الماضية، بمجموع مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة، حيث تعادل ذهابا (1-1) وفاز الفريق الإنجليزي إيابا بأربعة أهداف من دون رد.

المصدر: وكالات