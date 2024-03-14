ريال مدريد بطل حدث تاريخي في قائمة المغرب

شهدت قائمة المنتخب المغربي حدثا تاريخيا غير مسبوق، استعدادا لخوض وديتي أنغولا وموريتانيا خلال فترة التوقف المقبل في مارس الجاري.

ويتعلق الأمر بتواجد لاعبين من صفوف ريال مدريد في قائمة أسود الأطلس، وهما إبراهيم دياز ويوسف الخديم أحد ناشئي النادي الملكي، والذي مثل المنتخب الأولمبي المغربي من قبل.

ولم يسبق في تاريخ منتخب المغرب، أن ضم في صفوفه لاعبين من ريال مدريد، كما يتواجد في القائمة أيضا أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الذي سبق له ارتداء قميص المرينغي.

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وكان إبراهيم دياز حسم قراره منذ أيام باللعب لمنتخب المغرب بدلا من إسبانيا.

وجددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ثقتها في وليد الركراكي على رأس الإدارة الفنية لمنتخب المغرب، على أمل تصحيح المسار في الاستحقاقات القادمة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب "أسود الأطلس" ضد أنغولا في 22 مارس الجاري ضمن أولى مواجهاته الودية بالتوقف الدولي في ملعب "أغادير".

فيما سيلعب المنتخب المغربي ثاني مواجهاتهم في التوقف الدولي أمام منتخب موريتانيا على نفس الملعب يوم 27 من الشهر ذاته.

المصدر:"وسائل إعلام"