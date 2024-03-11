لماذا فضل دياز نجم ريال مدريد تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا ؟

كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، عن كواليس اختيار إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، لتمثيل منتخب المغرب على المستوى الدولي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، قرر دياز، تمثيل المغرب بشكل نهائي، رغم أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، كان ينوي ضمه يوم الجمعة المقبل إلى قائمة الماتادور (دون الإعلان عن ذلك).

وأشارت إلى أن قرار دياز يعود إلى رفض الاتحاد الإسباني، منحه أفضلية على بقية اللاعبين، في معرفة موقفه من الانضمام إلى قائمة المعسكر المقبل، في موعد مبكر.

وأوضحت أن إبراهيم دياز حصل على رد صارم من الاتحاد الإسباني، بأن قائمة المنتخب الأول لن تعلن قبل يوم 15 من الشهر الجاري.

وكشفت أن هذه ليست المرة الأولى التي يرغب فيها دياز، من خلال ممثليه، في الحصول على أفضلية مقارنة ببقية اللاعبين.

وسبق أن طلب ممثلو دياز، الاجتماع مع الاتحاد الإسباني لمعرفة خططهم بشأن ضم نجم الملكي، وهو الأمر الذي رفضه أيضا مسئولو الاتحاد، معتبرين أنه يجب معاملة جميع اللاعبين المؤهلين للانضمام على قدم المساواة.

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من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "يعد الاتحاد المغربي احتفالا كبيرا لإبراهيم دياز الذي قرر تمثيل أسود الأطلس".



وأضاف: "تم اتخاذ القرار الرسمي بالأمس.. ويجهز الاتحاد المغربي الآن الخطوات التالية خلال الأسبوعين المقبلين".

وشارك دياز في مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا، وكان ذلك في مباراة ودية أمام ليتوانيا قبل يورو 2020، وبذلك فإنه لديه إمكانية تغيير جنسيته الرياضية للمغرب.

وسجل اللاعب البالغ 24 عاما، 4 أهداف بالدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا بكأس ملك إسبانيا ومثله في كأس السوبر، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

وسيواجه منتخب المغرب نظيريه أنغولا وموريتانيا وديا في 22 و26 مارس الحالي، ثم يلعب ضد زامبيا وجمهورية الكونغو في يونيو المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.