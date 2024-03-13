أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

كشف الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بأنه بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد لاعب الزمالك المصري، محمود شيكابالا، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية.

وقال الأمير السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": للأسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بينا، استلم مقدم العقد في بيته في مصر وضل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين.

وأضاف الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز: "لم يحضر اليوم حسب الاتفاق، إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني".

للأسف لاعب غير مسؤول و لا احترم الاتفاق اللي كان بيننا استلم مقدم العقد 💵 في بيته في مصر و ضل يؤكد حضوره لغاية امس بعد الحجز له و لسبعة مرافقين .

ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق ان شاء الله راح اتخذ معاه اجراء قانوني pic.twitter.com/HGRlGhK1dE — عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود (@A_S_A_Alsaud) March 13, 2024

وجاء ذلك بعدما أعلن الأمير السعودي في وقت سابق، مشاركة شيكابالا في الدورة الرمضانية السداسية، مع فريق من نجوم العالم.

وقال الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز عبر حسابه على "إكس" وقتها: "رسميا فريقنا في البطولة كلارينس سيدورف، إيرك أبيدال، شيكابالا، محسن متولي، وباقي المفاجآت راح أعلن عنها قريبا ننتظركم في مباراة الافتتاح يوم 13-3 حياكم".

#بطولة_الامير_عبدالله_بن_سعد

رسمياً فريقنا في البطولة 🇸🇦 كلارينس سيدورف 🇳🇱 ايرك أبيدال 🇫🇷 شيكابالا 🇪🇬 محسن متولي 🇲🇦 وباقي المفاجآت راح اعلن عنها قريب ننتظركم في مباراة الافتتاح يوم 13/3 حياكم 🔥⚽️ pic.twitter.com/o2dZ07kwv6 — عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود (@A_S_A_Alsaud) February 29, 2024

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وينظم الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، دورة رمضانية سنوية وهي دورة سداسية تنظم بمشاركة 20 فريقا، ويمنح خلالها عددا من الجوائز المميزة وكأسا للفريق الحاصل على اللقب.

وكان محمود شيكابالا، شارك في مباراة فريقه الزمالك أمام الأهلي (0-2) في نهائي كأس مصر، الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

المصدر: "@A_S_A_Alsaud"