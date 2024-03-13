مسؤول سابق في الاتحاد: لم نتعاقد مع بنزيما من أجل الصلاة والحجامة!

وجه السعودي حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي اتحاد جدة، انتقادات لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، مشيرا إلى أن النادي تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى، وليس لأي هدف آخر.

وودع نادي اتحاد جدة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد منافسه الهلال، إثر بهدفين من دون رد، هزيمته في عقر داره، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للاتحاد أمام الهلال بكل البطولات في غضون 12 يوما، علما بأن بنزيما لم يشارك في أي "كلاسيكو" بسبب إصابة في الساق، ثم أخرى أسفل الظهر.

وقال البلوي، عبر قناة "إم بي سي أكشن"، صباح اليوم الأربعاء: "الهلال استحق التأهل على حساب الاتحاد، لأن لديه منظومة إدارية قوية، اتخذت قرارات مصيرية، واستمرت عليها".

وأضاف "في المقابل، الاتحاد كان بطل الدوري في الموسم الماضي، لكنه أبرم صفقات تسببت في خلل ولم تقدم الدعم المتوقع، لأنها لم تبنى على أسس، كما أن المدرب واللاعبين الذين حصدوا اللقب رحلوا جميعا".

وتابع البلوي: "الاتحاد يحتاج بنزيما في مثل هذه المباريات الكبرى، وليس في باقي مباريات الموسم".

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وكشف: "بنزيما يتدرب عندما يريد، وعندما لا يريد ذلك لا نراه، ونشاهده ينشر صورا وهو يصلي ويضع الحجامة على ظهره، لكن الاتحاد تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى وليس لأي هدف آخر".

ووجه البلوي انتقاداته للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، قائلا: "مع احترامي لاسم غاياردو، لكن الفريق خاسر بهدفين في الرياض، لذلك كان عليه الاعتماد على البرتغالي جوتا".

وانتقل بنزيما إلى صفوف فريق "النمور" مطلع الموسم الجاري، لكنه عانى من الإصابات، فضلا عن أزمة تخلفه عن معسكر دبي التي تسببت في تجريده من شارة القيادة.

ويرجع آخر هدف سجله بنزيما مع الاتحاد إلى ديسمبر الماضي، في مرمى نادي الأهلي المصري بكأس العالم للأندية.

المصدر: وسائل إعلام