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عطل في الـ"VAR".. هل أصبح الأهلي ضحية "كارثة جديدة" بالدوري المصري؟.. فيديو

الرياضة

عطل في الـ
@AlAhly
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تعرض نادي الأهلي لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق البنك الأهلي (3-4)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهد اللقاء حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل، حيث طالب لاعبو نادي الأهلي باحتساب ضربة جزاء، في الدقيقة 76، والنتيجة كانت تشير إلى تقدمهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد القاهرة الدولي.

وسدد حسين الشحات كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بيد أيمن أشرف قائد نادي البنك الأهلي، بحسب ما تبين في الإعادة التلفزيونية، ولكن حكم المباراة محمود البنا قرر عدم احتسابها رغم وجود تقنية الفيديو "VAR"، ما أثار جدلا كبيرا.

وفي هذا الصدد، أشار محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام: "حسين الشحات كان في موقف تسلل، قبل لعبه الكرة التي اصطدمت بيد مدافع البنك الأهلي.. وبالتالي فليس هناك احقية للأهلي في الحصول على ضربة جزاء"

بينما قال هشام حنفي لاعب الأهلي الأسبق في تصريحات عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بعد نهاية المباراة: "أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة للجميع، ولكن الحكم لم يحتسبها".

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وأضاف: "لاعبو الأهلي طالبوا الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو، ولكنه أكد لهم أن يد اللاعب كانت بجانب جسده، وهو ما يؤكد أنه لم يشاهد اللقطة تماما".

وتابع: "هناك معلومة مؤكدة من مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بأن تقنية الفيديو تعطلت أثناء مراجعة ضربة الجزاء، وبالتالي لم يتحدث الحكم مع غرفة تقنية الفيديو".

واختتم مشددا: "هذه كارثة بمعنى الكلمة لم أشاهدها في حياتي، لأن هذه الركلة كانت ستؤثر على مجريات اللقاء".

وكان احتساب ضربة الجزاء وتسجيلها سيحول النتيجة إلى (4-2) لصالح الأهلي قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة، قبل أن تنقلب الطاولة على الأخير ويخسر (3-4)، في أول تعثر محلي له هذا الموسم.

المصدر: وسائل إعلام محلية 

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