مفاجأة مدوية.. عودة كبار الدوري الإنجليزي إلى السوبر ليغ

عاد اسم بطولة "السوبر ليغ" إلى الواجهة مرة أخرى، بعودة الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي إلى محادثات تدشين البطولة المستحدثة، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، استأنفت الأندية الـ6 الكبرى في الدوري الإنجليزي المحادثات الخاصة مع (شركة A22) التي تروج لدوري السوبر الأوروبي.



وكشفت أن هذه المحادثات بدأت منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي، ضد احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتنظيم مسابقات اللعبة.

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وكان أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام من الأعضاء المؤسسين للمشروع، الذي تم الإعلان عنه في 19 أبريل 2021.



لكنهم تراجعوا لاحقا بسبب الانتقادات الحادة من مشجعيهم الذين نظموا احتجاجات ضد السوبر ليغ، إضافة إلى التعرض لضغوط سياسية من الحكومة البريطانية.



ورغم ذلك، كانت الشركة المساهمة في المشروع تؤكد دائما أن أندية البريميرليغ لا تزال مرتبطة بدوري السوبر الأوروبي، ومثل قرار محكمة العدل الأوروبية نقطة تحول لاستئناف البطولة الجدلية.

المصدر: "وسائل إعلام"