بيلينغهام لأحد نجوم ريال مدريد: "أنت ترهقني..!"

وجه النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد، رسالة لزميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، أحد أبرز نجوم الفريق الملكي، بعد الفوز على ضيفه سيلتا فيغو، مساء أمس الأحد.

ونشر فيديريكو فالفيردي، صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، من المباراة، وعلق عليها بيلينغهام، قائلا: "أنت ترهقني بمجرد المشاهدة فقط"، وذلك ربما في إشارة إلى الحيوية التي يتمتع بها فالفيردي خلال المباريات، وتواجده في على كل شبر من أرضية المستطيل الأخضر.

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يذكر أن جود بيلينغهام غاب عن مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو (4-0) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتعرضه للطرد في المواجهة السابقة أمام مضيفه فالنسيا (2-2) التي جمعتهما مساء السبت 2 مارس 2024.

وأشهر حكم الساحة الدولي الإسباني جيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه النجم الإنجليزي، بعد احتجاجه على عدم احتساب هدف سجله في الوقت القاتل، حيث أطلق الحكم صفارة نهاية المباراة في الوقت الذي لعب فيه إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، كرة عرضية على رأس جود بيلينغهام، ليتابعها في شباك "الخفافيش".

المصدر: وسائل إعلام