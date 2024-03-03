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هل حرم الحكم ريال مدريد من هدف الفوز.. حالة تحكيمية مثيرة للجدل (فيديو)

الرياضة

هل حرم الحكم ريال مدريد من هدف الفوز.. حالة تحكيمية مثيرة للجدل (فيديو)
AFP /JOSE JORDAN
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أثارت حالة تحكيمية جدلا واسعا في نهائية المباراة التي جمعت فريق ريال مدريد ومضيفه فالنسيا (2-2) مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأطلق حكم الساحة الدولي الإسباني جيل مانزانو صفارة نهاية المباراة في الوقت الذي لعب إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، كرة عرضية على رأس زميله الإنجليزي جود بيلينغهام، ليتابعها في شباك "الخفافيش".

واحتج لاعبو ريال مدريد على قرار الحكم جيل مانثانو عدم منحهم فرصة إكمال الهجمة، وعدم احتساب هدف الفوز لهم، واشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيلينغهام بسب الاعتراض على إلغاء الهدف.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يمكن قول الكثير، لقد حدث شيء غير مسبوق، لم يحدث لي هذا من قبل، وليس هناك ما يمكنني إضافته".

وأوضح: "لو أطلق الصافرة عندما تصدى نادي فالنسيا للكرة لكان الأمر صحيح، لكنه سمح بالاستمرار واستحوذنا على الكرة، أعتقد انه ارتكب خطأ".

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بينما كشف مهاجم فريق فالنسيا، هوجو دورو، عما دار بينه وبين خيل مانزانو، قبل لحظات من اللعبة التي أثارت الجدل، بتسجيل جود بيلينجهام هدفا باللحظات الأخيرة ولكن لم يحتسب.

وقال دورو خلال تصريحات عبر قناة "موفي ستار": "حذرت مانزانو من الركلة الركنية وطلبت منه إنهاء المباراة، ولكنه قال لي إنها الأخيرة، ولا أفهم لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا لإطلاق صافرة نهاية المباراة".

وأضاف: "أتفهم موقف ريال مدريد، ولكن الحكم أخبرنا بإن الركة الركنية هي الأخيرة، لقد كان يطلق الصافرات طوال المباراة، ولا أعلم لماذا تأخر في إنهاء المواجهة".

المصدر: وكالات 

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