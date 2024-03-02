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سقوط ريال مدريد في كمين فالنسيا.. إصابة قوية وإلغاء هدف مثير للجدل وحالة طرد

الرياضة

سقوط ريال مدريد في كمين فالنسيا.. إصابة قوية وإلغاء هدف مثير للجدل وحالة طرد
AP /Jose Breton
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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا (2-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم فريق فالنسيا بهدفين متتاليين عن طريق كل من هوغو دورو، ورومان ياريمتشوك في الدقيقتين (27، 30) على الترتيب.

ورد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدفين للفريق الملكي في الدقيقتين (45، 76).

وسجل الإنجليزي جود بيلينغهام الهدف الثالث لريال مدريد، لكن الحكم جيل مانزانو قد أشار إلى أنه أطلق صافرة النهاية قبل أن تسكن الكرة في الشباك، لتنشب أزمة داخل ملعب "ميستايا".

وتوجه بيلينغهام نحو حكم للاعتراض على إلغاء الهدف، ليشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

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وتعرض الغيني مختار دياخابي، لاعب فالنسيا، لإصابة قوية خلال التحام مع الفرنسي تشواميني، لاعب ريال مدريد.

وهرع لاعبو الفريقين نحو دياخابي، قبل أن يدخل الجهاز الطبي لإنقاذه، حيث تم حمله على نقالة، فيما بدت إصابته خطيرة.

واكتفى ريال مدريد بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري "لا ليغا".

بينما يشغل نادي فالنسيا المركز الثامن على سلم الترتيب، برصيد 37 نقطة.

المصدر: RT 

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