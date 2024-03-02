النصيري يقطع صيامه بثنائية في مرمى ضحيته المفضلة (فيديو)

ساهم المهاجم المغربي يوسف النصيري، في فوز فريقه إشبيلية على ضيفه ريال سوسييداد (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النصيري التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 11، وأضاف الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين فقط، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة عن الحارس أليخاندرو ريميرو.

بينما تكفل النجم الإسباني سيرخيو راموس بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 66.

في حين حملت ثنائية الضيوف توقيع كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، والمهاجم الإسباني برايس مينديز في الدقيقتين (45 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.

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وقطع يوسف النصيري صيامه التهديفي بعد 3 جولات متتالية أمام كل من أتلتيكو مدريد، فالنسيا وريال مدريد، وتعود آخر مباراة سجل فيها المهاجم المغربي للخامس من فبراير، عندما سجل ثنائية أيضا، في شباك مضيفه رايو فاليكانو (2-1)، في الجولة 23 "لليغا".

وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات بوصول يوسف النصيري لهدفه التاسع أمام ريال سوسيداد في 13 مباراة، ولم يسجل المهاجم المغربي أهدافا أكثر في مرمى أي فريق آخر، ليصبح سوسيداد ضحيته المفضلة في "الليغا".

وحقق فريق إشبيلية أول فوز له بعد تعادل وخسارة على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما مني نادي ريال سوسييداد بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوي، برصيد 40 نقطة.

المصدر: RT