زيدان أمام 3 خيارات

كشف الدنماركي توماس غرافيسين لاعب خط وسط فريق ريال مدريد سابقا كواليس حديث دار بينه وبين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حول مستقبله التدريبي.

ولعب توماس غرافيسين (47 عاما) بجوار زيدان في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم (2005-2006).

وقال الدنماركي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد تحدثت مع زيدان قبل عامين، وأخبرني أن هناك خيارات يرغب في قبولها وهي مارسيليا وريال مدريد ومنتخب فرنسا".

Thomas Gravesen, ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid :



« J’ai parlé avec Zidane à Madrid il y a deux ans. Il il m’a dit qu’il ne voulait accepter que deux emplois et demi : 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗲𝘁 𝗹’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲. »



(Discovery) pic.twitter.com/V9xboO4aiC — BeFootball (@_BeFootball) March 1, 2024

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وبسؤاله حول قدرة زيدان على قيادة مانشستر يونايتد، أجاب غرافيسين: "الفرنسي يملك الموهبة وأثبت جدارته، والفريق الذي كان لديه في ريال مدريد كان رائعا".

وتابع "زيدان يحتاج الكثير من المال لتشكيل مجموعة جديدة للمان يونايتد، لأنه من الصعب فعل أي شيء مع الفريق الحالي الموجود مع إريك تين هاج".

وأتم توماس غرافيسين: "لقد رأينا من قبل إذا جاء المدرب المناسب في الوقت المثالي، فيمكن أن يتغير الوضع".

المصدر: وسائل إعلام