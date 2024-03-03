الصحافة المدريدية تفتح النار على حكم مباراة فالنسيا وريال مدريد.. وتكشف العقوبة المتوقعة

اتهمت الصحافة المدريدية الحكم جيل مانزانو بتعمد حرمان ريال مدريد من الفوز على مضيفه فالنسيا (2-2)، مساء أمس السبت، والابتعاد بصدارة الدوري عن غريمه الأزلي برشلونة.

وحرم جيل مانزانو فريق ريال مدريد من الفوز فالنسيا على ملعب "ميستايا"، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بإطلاقه صافرة النهاية قبل ثانيتين فقط من تسجيل الإنجليزي جود بيلينغهام الهدف الثالث للفريق الملكي، ولكنه لم يحتسب.

وأثار قرار الحكم غضب لاعبي ريال مدريد، الذين تجمعوا حوله، ليخرج بيلينغهام عن السيطرة، وينال بطاقة حمراء مباشرة.

وقامت الصحافة المدريدية باستعراض تاريخ هذا الحكم جيل مانزانو مع فريق ريال مدريد، وواقعة ملعب "ميستايا" مساء السبت، لم تكن الوحيدة المثيرة للجدل، حيث حدثت وقائع سابقة في عدة مباريات كان طرفها "الميرينغي".

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ونتيجة للجدل المثار، استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على معاقبة مانزانو، خاصة أنها لم تفهم سبب القرار الذي اتخذه.

وبحسب محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، فإنه من المتوقع ألا يقوم جيل مانزانو بالتحكيم في الدوري "لا ليغا" لفترة من الوقت، عقابا له على سوء تقديره في موقعة "ميستايا".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن وصيفه نادي جيرونا، وبفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

المصدر: وسائل إعلام