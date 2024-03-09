واقعة مؤسفة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية (فيديو)

شهد نهائي كأس مصر بين الأهلي وغريمه الزمالك، واقعة مؤسفة في المباراة التي احتضنها ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وعرفت المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، حضورا جماهيريا غفيرا ومميزا، إلا أن بعض المشجعين قاموا بأعمال تخريبية أفسدت الحفل والاحتفالات في المدرجات.

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وتناقل مستخدمو منصة "إكس" فيديوهات، تظهر تحطيم عدد من المقاعد في ملعب "الأول بارك".

السلوك التخريبي الذي حدث بالأمس في الأول بارك سبق وأن حدث في جدة وفي كل مرة العبث وتكسير الكراسي يشمل كراسي متجاورة وفي منطقة واحدة معنى ذلك أن هنالك فئة معينة من الجمهور المصري هي المسؤولة عن تكسير الكراسي وربما عبثت في دورات المياه أو باقي المرافق… عدسات المصور صورت فقط مساحة… pic.twitter.com/6Tf71J6P4h — د.أحمد علي الحميضي١٧٢٧م (@Psych4YourChild) March 9, 2024

ونشر أحد المستخدمين فيديو للكراسي المحطمة في ملعب "الأول بارك" وكتب: "لسلوك التخريبي الذي حدث بالأمس في الأول بارك سبق وأن حدث في جدة وفي كل مرة.. العبث وتكسير الكراسي يشمل كراسي متجاورة وفي منطقة واحدة معنى ذلك أن هنالك فئة معينة من الجمهور المصري هي المسؤولة عن تكسير الكراسي وربما عبثت في دورات المياه أو باقي المرافق.. عدسات المصور صورت فقط مساحة محدودة بالتأكيد هنالك عبث في مناطق أخرى من الملعب. من أمن العقوبة أساء الأدب. عموما نشكر الجمهور المصري الواعي والمثقف كرويا وحضاريا ونرحب بهم دوما في بلدهم الثاني (السعودية)".

كاااااااااااااااااارثة

كاااااااااااااااارثة

ملعب الاول بارك يتعرض للتكسير والتحطيم

والله عيب عيب عيب عيب

تكسير الكرسي ماراح يعطيك المباراة

تكسير الكراسي ماراح تعطيك بطولة

الله يعين pic.twitter.com/M6chT8nmmO — Mohammed. (@Calcio_223) March 8, 2024

وكتب معلق آخر ممتعضا: "كارثة، ملعب الأول بارك يتعرض للتكسير والتحطيم والله عيب تكسير الكرسي ماراح يعطيك المباراة، تكسير الكراسي ماراح تعطيك بطولة الله يعين".

🤐



في العزايم اللي فيها أطفال مزعجين يتم تخبئة التحف، والتماثيل، واللوحات وتقفيل الغرف، وغيرها…



😫



أمامنا خيارين:



إما ربط رقم المقعد بالتذكرة وربطها برقم الإقامة، أو تفكيك كل الكراسي وتجليسهم على الدرج الاسمنتي!#الأول_بارك#الاهلي_والزمالك



🤷🏻‍♂️



pic.twitter.com/TE7Qa7TbAO — د. عبدالناصر الحسيني | Abdulnasser Alhusaini, PhD (@aalhusaini) March 9, 2024

أما معلق ثالث فطالب بمعاقبة المتورطين في هذه الأعمال التخريبية، حيث كتب: "في العزايم اللي فيها أطفال مزعجين يتم تخبئة التحف، والتماثيل، واللوحات وتقفيل الغرف، وغيرها أمامنا خياران: إما ربط رقم المقعد بالتذكرة وربطها برقم الإقامة (في السعودية)، أو تفكيك كل الكراسي وتجليسهم على الدرج الاسمنتي!".

المصدر: منصة "إكس"