شيكابالا يثير غضب جماهير الأهلي المصري بإشارة مستفزة (فيديو)

أثار نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، غضب جماهير الغريم الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر أمس السبت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وتوج الأهلي بكأس مصر بفوزه على الزمالك بهدفين دون رد من توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 84، و"90+4".

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شيكابالا يتجه لجماهير الاهلي المصري ويشير لهم بيده ‼️#الاهلي_الزمالكpic.twitter.com/cg6yIWKO9q — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) March 8, 2024

وبعد نهاية المباراة وعند استعداد فريقه لاستلام الميداليات الفضية، توجه شيكابالا إلى جماهير الأهلي ليوجه لهم إشارات مستفزة بيده.

شيكابالا كعادته لازم يقل أدبه بدون اي سبب شاور لينا على الساعات اشارة ان الاهلي كسب مجاملة من تركي آل الشيخ بس روقنا عليه والجماهير هتفت ضده العبيط اهو 😀😀#نهائي_كاس_مصر#كاس_مصر#الاهلي_الزمالك#يلا_يا_اهليpic.twitter.com/uMedeoS1RM — مُحمَّد (@mhmd82217) March 8, 2024

وقام شيكابالا بإشارة (الأموال) تم تفسيرها على أنها محاولة من قائد الزمالك ليقول إن المباراة تم توجيهها بشكل أو بآخر ليتوج الأهلي باللقب.

شيكابالا بيشاور لينا في المدرجات اشارة الي الساعات ان الاهلي كسب بالتحكيم ومجاملة من تركي ال الشيخ وجمهور الاهلي يهتف العبيط اهو 😂#نهائي_كاس_مصر#الاهلي_الزمالك#يلا_يا_اهليpic.twitter.com/GJm5Bc4jh9 — مُحمَّد (@mhmd82217) March 8, 2024

كما قام شيكابالا بحركة أخرى بيده تشير إلى الوقت أو الساعة للتذكير بأزمة سابقة بين مجلس إدارة الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عندما كان الأخير رئيسا شرفيا لـ"المارد الأحمر".

ورد جمهور الأهلي على إشارات شيكابالا بإطلاق صافرات استهجان والهتاف ضد قائد الزمالك.

وأثارت الهدايا والساعات التي كان يمنحها تركي آل الشيخ إلى مسؤولي الأهلي خلال فترة رئاسته الشرفية لـ"القلعة الحمراء" جدلا واسعا في الشارع الرياضي المصري على مدار السنوات الماضية، وانتهت تلك الأزمة في العام 2020 بسحب الرئاسة الشرفية من المستشار السعودي.

المصدر: RT + وكالات