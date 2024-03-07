بعد أزمته مع ريال مدريد.. رابطة الدوري الإسباني تفاجئ الحكم مانزانو

فاجأت لجنة الحكام في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الحكم خيسوس مانزانو، باستبعاده من مباريات الجولة الـ28 من "الليغا" بعد الجدل الذي أثاره في مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي أقيمت السبت الماضي، أحداثا مثيرة، فبعدما كان الريال متخلفا بهدفين، عاد من بعيد وأدرك التعادل 2-2 ثم اعتقد جود بيلينغهام أنه خطف هدف الفوز للريال في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم مانزانو لم يحتسبه لأنه أطلق صافرة النهاية خلال العرضية التي سجل منها المهاجم الإنجليزي الهدف برأسه.

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وأشعلت هذه الواقعة غضب لاعبي الريال، لاسيما بيلينغهام الذي طرد بسبب ذلك في قرار أثار جدلا في وسائل الإعلام كما حال الهدف الملغي.

وأعلنت لجنة الحكام في الدوري الإسباني يوم الخميس، قائمة الحكام لمباريات الجولة الـ28 التي تنطلق غدا الجمعة والتي لم تضم اسم مانزانو.

وأرجعت تقارير إعلامية سبب استبعاد مانزانو من إدارة إحدى مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لقراراته المثيرة للجدل في لقاء ريال مدريد وفالنسيا.

المصدر: وكالات