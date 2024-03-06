وقع على منديل.. عرض أول وعد تعاقدي لميسي مع برشلونة للبيع في مزاد (صور)

يعرض حاليا في نيويورك أول وعد تعاقدي لليونيل ميسي مع نادي برشلونة على منديل ورقي في عام 2000، حيث أصبح جزءا صغيرا من تاريخ كرة القدم، قبل أن يتم بيعه قريبا في مزاد علني.

وعلى خلفية حماس هواة جمع القمصان والهدايا التذكارية للأساطير الرياضية، تقدر شركة "بونهامز" للمزادات العلنية قيمة القطعة بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني (ما يقرب من 380 ألف إلى 635 ألف دولار).

The napkin used to sign 13-year-old Lionel Messi's first Barcelona contract is on display at Bonhams, New York.



It will be sold during an online auction between March 18-27 with a starting price of over $380K ✍️ pic.twitter.com/HrCcfqoby3 — B/R Football (@brfootball) March 5, 2024

قصة المنديل الصغير رويت مرات عديدة في سيرة "ليو" ميسي، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم والذي يلعب اليوم مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

𝑻𝒉𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏 𝒐𝒇 𝒂 𝒍𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅 ✨



The napkin upon which 13-year-old Lionel Messi signed his first Barcelona contract is currently showcased in New York. 🐐



It will be available for bidding in an online auction starting at a price of more than $380,000 💰🤯#Messipic.twitter.com/tIfFDVXc5h — Sportskeeda Football (@skworldfootball) March 5, 2024

ولد ميسي عام 1987 في الأوساط الشعبية لمدينة روساريو في الأرجنتين، وكان عمره 13 عاما عندما اكتشفه برشلونة، لكن لم يكن الجميع في نادي "البلاوغرانا" مقتنعين بمؤهلاته واستمرت القضية، مما أثار نفاد صبر والد اللاعب حتى هذا اللقاء، في 14 ديسمبر 2000، في أحد نوادي التنس في برشلونة، بين المدير الرياضي للنادي الكتالوني كارليس ريتشاك والوكيلين جوزيب مينغيا وهوراسيو غاجيولي.

ولتأكيد اهتمام نادي برشلونة، كتب كارليس ريتشاك وقتها بالحبر الأزرق، على منديل بسيط، أنه "يقبل، تحت مسؤوليته ورغم أي آراء متباينة، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط احترام المبالغ المتفق عليها".

وتم إبرام عقد رسمي لاحقا، لكن الوكيل الأرجنتيني غاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاما تقريبا والذي قرر بيعه في المزاد.

وتوج ميسي مع برشلونة، حيث لعب حتى عام 2021، ببطولة إسبانيا 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

المصدر: وكالات