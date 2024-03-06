رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ريال مدريد (صورة)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر منصة "إكس" بالذكرى الـ122 لتأسيس ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

ولعب رونالدو بين صفوف النادي الملكي في الفترة من 2009 وحتى 2018 بعد انضمامه للميرينغي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "X"، نشر النجم البرتغالي صورة قديمة له بقميص النادي الملكي حاملا الكأس الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس ريال مدريد.

وقال رونالدو في منشوره: "تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد! هيا يا مدريد".

¡Muchas felicidades por estos 122 años de historia, familia madridista! ¡Hala Madrid! pic.twitter.com/qaPJjjyYDo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 6, 2024

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ولعب رونالدو 438 مباراة في جميع المسابقات بقميص النادي الملكي منذ انضمامه للفريق في 2009، تمكن خلالها من تسجيل 450 هدفا وصناعة 131 أخر.

وتوج رونالدو مع "اللوس بلانكوس" بـ 4 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين من الدوري الإسباني و3 لقاب من كأس السوبر الأوروبي و3 من كأس العالم للأندية، علاوة على لقبين من كأس ملك إسبانيا ومثلهما من كأس السوبر الإسباني.

المصدر: twitter/Cristiano