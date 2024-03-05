الهلال يهزم الاتحاد بثنائية ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وضع الهلال السعودي قدما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه مواطنه اتحاد جدة 2-0 يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وسجل ثنائية الهلال، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش (من ركلة جزاء) والدولي السعودي سالم الدوسري في الدقيقتين 40 و42.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه الدولي الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 66 بعد تدخله بخشونة في حق مدافع الهلال، الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل إيابا في جدة.

المصدر: RT