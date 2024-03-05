الهلال يهزم الاتحاد بثنائية ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
وضع الهلال السعودي قدما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه مواطنه اتحاد جدة 2-0 يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.
وسجل ثنائية الهلال، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش (من ركلة جزاء) والدولي السعودي سالم الدوسري في الدقيقتين 40 و42.
#الهلال يتفوق على #الاتحاد بهدفين .. أهداف المباراة.#الهلال_الاتحاد | #دوري_أبطال_آسيا#الديوانية#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/Ew9ER9fueE— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2024
وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه الدولي الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 66 بعد تدخله بخشونة في حق مدافع الهلال، الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.
ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل إيابا في جدة.
المصدر: RT