رسميا.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي 2023-2024.

وذكر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرسمي، في بيانه: "سيتم إجراء قرعة ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية 2023-2024 يوم الثلاثاء 12 مارس 2024".

وأضاف: "سيتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في القاهرة، على أن تبدأ فعاليتها بسحب قرعة الكونفدرالية، الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة (12:00 بتوقيت غرينتش) ودوري أبطال إفريقيا الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة (13:00 بتوقيت غرينتش)".

وشهد دور المجموعات للبطولة القارية مفاجأة كبرى بخروج الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية من البطولة مبكرا.

بالمقابل حجز الأهلي المصري حامل اللقب مقعده في دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

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الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

-الأهلي (مصر)

-أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

-ميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

-بترو أتلتيكو (أنجولا)

-مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

-سيمبا (تنزانيا)

-الترجي (تونس)

-يانج أفريكانز (تنزانيا)

الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية

-الزمالك (مصر)

-مودرن فيوتشر (مصر)

-أبو سليم (ليبيا)

-اتحاد الجزائر (الجزائر)

-دريمز (غانا)

-نهضة بركان (المغرب)

-ريفرز يونايتد (نيجيريا)

-ستاد مالي (مالي)

المصدر: "وكالات"