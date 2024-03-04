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شاهد.. رد فعل رونالدو بعد تعرضه للاستفزاز من قبل جماهير العين الإماراتي

الرياضة

شاهد.. رد فعل رونالدو بعد تعرضه للاستفزاز من قبل جماهير العين الإماراتي
AP
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تعامل قائد النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بطريقة ذكية مع استفزاز الجماهير الإماراتية له قبيل انطلاق مباراة فريقه ضد مضيفه العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخلال إجراء لاعبي فريق النصر عمليات الإحماء قبل صافرة البداية، هتفت جماهير العين باسم "ميسي ميسي ميسي"، الغريم التقليدي لرنالدو وذلك من أجل استفزاز الأخير.

ولكن النجم البرتغالي رد بطريقة ذكية على هذه الاستفزازات، حيث توجه صوب جماهير العين وقام بالتصفيق أمامهم.

وكان رونالدو أثار جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام القليلة لماضية، بعدما رد على استفزازات مماثلة خلال لقاء النصر والشباب في الدوري السعوي بتوجيهه حركة غير أخلاقية لجماهير فريق الشباب، لتعاقبه لجنة الأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإيقاف لمباراة واحدة.

المصدر: RT

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