شاهد.. رد فعل رونالدو بعد تعرضه للاستفزاز من قبل جماهير العين الإماراتي

تعامل قائد النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بطريقة ذكية مع استفزاز الجماهير الإماراتية له قبيل انطلاق مباراة فريقه ضد مضيفه العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخلال إجراء لاعبي فريق النصر عمليات الإحماء قبل صافرة البداية، هتفت جماهير العين باسم "ميسي ميسي ميسي"، الغريم التقليدي لرنالدو وذلك من أجل استفزاز الأخير.

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بعض جماهير العين تهتف باسم ميسي لحظة دخول كرستيانو رونالدو والدون يرد عليهم بتحية الجمهور.

pic.twitter.com/bZiuFVTAwi — عمرو (@bt3) March 4, 2024

ولكن النجم البرتغالي رد بطريقة ذكية على هذه الاستفزازات، حيث توجه صوب جماهير العين وقام بالتصفيق أمامهم.

🚨🚨: جماهير العين تردد " ميسي ميسي " و رونالدو يبادلهم التحيه pic.twitter.com/TeugcUcAzW — محمد (@Sharjawy_66) March 4, 2024

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جماهير العين تردد اسم ميسي لحظة دخول الاسطورة كريستيانو رونالدو ولكن الاسطورة يرد عليهم بالتحية 😂 pic.twitter.com/4sk62MZRun — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) March 4, 2024

وكان رونالدو أثار جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام القليلة لماضية، بعدما رد على استفزازات مماثلة خلال لقاء النصر والشباب في الدوري السعوي بتوجيهه حركة غير أخلاقية لجماهير فريق الشباب، لتعاقبه لجنة الأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإيقاف لمباراة واحدة.

المصدر: RT