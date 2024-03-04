نائب رئيس الوزراء الروسي: "ألعاب المستقبل" أثبتت ريادة روسيا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو أن "ألعاب المستقبل" التي اختتمت أمس الأحد في مدينة قازان الروسية أثبتت ريادة روسيا الرياضية، وأصبحت علامة فارقة تميّز روسيا.

وأضاف أن هذه المنافسات جاءت في تقاطع بين الرياضات الرقمية والكلاسيكية وتابعها العالم أجمع.

وقال: "لقد منحتنا هذه الرياضة تجربة لا تنسى، و"ألعاب المستقبل" أصبحت علامة فارقة معترف بها عالميا وهذا نجاح كبير لروسيا".

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وأقيمت ألعاب المستقبل في قازان في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس، وتنافس فيها حوالي ألفي متسابق من 107 دول في 21 تخصصا مبتكرا (16 في البرنامج الرئيسي و5 في البرنامج الموسع) باستخدام التقنيات الحديثة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.

المصدر: RT