بعد لاتفيا.. إستونيا تعلق تراخيص لاعبي الهوكي المشاركين في ألعاب المستقبل في روسيا

أوقف اتحاد الهوكي الإستوني، تراخيص لاعبيه المشاركين في ألعاب المستقبل المقامة حاليا في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وقال اتحاد الهوكي الإستوني في بيان يوم السبت: "يعلق اتحاد الهوكي الإستوني تراخيص جميع لاعبي الهوكي من فرق الدوري الإستوني الذين يشاركون في ألعاب المستقبل في روسيا".

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ويمثل إستونيا في مسابقة فيجيتال الهوكي كل من أوتار ساخوكيا، وأليكس موروزوف، وفلاديمير باشكيروفا، وديمتري كوزنتسوف.

وكان اتحاد الهوكي في لاتفيا قرر أمس الجمعة تعليق تراخيص لاعبيه المشاركين في ألعاب المستقبل في قازان.

وافتتحت فعاليات ألعاب المستقيل في قازان الخميس الماضي وتستمر المنافسات حتى الثالث من مارس القادم.

ويتنافس حوالي ألفي رياضي من 107 دول في 21 تخصصا مبتكرا (16 في البرنامج الرئيسي وخمسة في البرنامج الموسع) وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.

وتنقسم المنافسات إلى خمسة "تحديات": الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والتكنولوجيا والسرعة.

المصدر: matchtv