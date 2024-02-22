كم تبلغ الجوائز المالية التي سينالها "الأبطال" في دورة ألعاب المستقبل بقازان؟

انطلقت أمس الأربعاء في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، فعاليات دورة ألعاب المستقبل بحفل افتتاح بهيج.

وحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى رؤساء بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان حفل الافتتاح.

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وتستمر فعاليات الدورة حتى الثالث من مارس القادم، حيث تجمع المسابقة بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية.

وسيتنافس حوالي ألفي رياضي من 107 دول في 21 تخصصا مبتكرا (16 في البرنامج الرئيسي وخمسة في البرنامج الموسع) وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.

وتنقسم المنافسات إلى خمسة "تحديات": الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والتكنولوجيا والسرعة.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية التي ستوزع في دورة ألعاب المستقبل في قازان عشرة ملايين دولار.

وسيتم تقسيم هذه الجائزة المالية بين الأبطال في 21 تخصصا مبتكرا، مقسمة إلى خمسة تحديات وهي كالتالي:

الرياضة - 4800000 دولار

التكتيكات - مليون دولار

الاستراتيجية - 2.650.000 دولار

السرعة - 300 ألف دولار

التكنولوجيا - 1.250.000 دولار.

المصدر: sport24 + RT