برشلونة يفشل في استغلال تعثر ريال مدريد بعد واقعة "ميستايا"

ساد التعادل السلبي مباراة فريق برشلونة ومضيفه أتلتيك بيلباو، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتمكن أحد من الفريقين الكاتالوني والباسكي في هذه شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء.

واكتفى برشلونة بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، واخفق بذلك في تقليص الفارق بينه وبين

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المتصدر ريال مدريد (66 نقطة)، الذي سقط بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي، على ملعب "ميستايا".

بينما يشغل نادي أتلتيك بيلباو المركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 50 نقطة.

المصدر: RT