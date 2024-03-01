شاهد.. السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034 رسميا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إطلاق حملته لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، لأول مرة في التاريخ.

وكشفت السعودية في أكتوبر 2023، نية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ويعكس ملف الترشح التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة توفر تجارب غير مسبوقة للاعبين والمشجعين القادمين من حول العالم.

وأطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي والفيديو الخاص بملف الترشح.

جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم.. #ترشح_السعودية2034 🌎



الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يحمل شعار #معًا_ننمو 🇸🇦



للمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لملف الترشح ⬅ https://t.co/BZOBLXsNQipic.twitter.com/64AvvsiBed — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

المصدر: "@saudiFF"