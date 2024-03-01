حقيقة شكوى رئيس الاتحاد الآسيوي ضد يونس محمود.. الاتحاد العراقي يرد

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقدم رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، الشيخ سلمان بن إبراهيم، بشكوى ضد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي، يونس محمود

وخرج الاتحاد العراقي لكرة القدم الجمعة، ببيان رسمي كشف من خلاله عدم صحة الأنباء التي انتشرت مؤخرا، كتب فيه: "يوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم لم يتقدم بشكوى ضد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود".

وأضاف البيان: "الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام المختلفة عارية عن الصحة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة، فما ورد كان مجرد استفسار من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي بخصوص التصريحات الإعلامية للنائب الثاني لرئيس الاتحاد بعد مباراة منتخب العراق الأخيرة في بطولة كأس آسيا".

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وأشار إلى أنه سيتم الرد بشكل رسمي على هذه الاستفسارات، خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن علاقة النائب الثاني برئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم، مبنية على أساس الود والاحترام المتبادل.



وتابع الاتحاد العراقي: "(الشيخ سلمان) شخص يقدر الكرة العراقية ونجومها، ومنح النائب الثاني يونس محمود شرف تقديم كأس نهائي البطولة الآسيوية الأخيرة".



وأردف: "وعليه، فإنه ليس من المنطقِ أن يتم تناول هذه الأخبار العارية عن الصحة، في بعض وسائل الإعلام، على أساس تعرض يونس محمود للعقوبة من قبل شخصه (الشيخ سلمان) بصفته رئيسا للاتحاد القاري".



وكان المنتخب العراقي ودع بطولة كأس آسيا 2023 من دور الـ16، بعد الخسارة (2-3) أمام نظيره الأردني، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

المصدر: facebook/iraqfa