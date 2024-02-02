هل كان مستحقا؟.. بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي بشأن طرد نجم مننتخب العراق

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الخميس بيانا رسميا بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أيمن حسين نجم منتخب العراق خلال مواجهة الأردن في مباراة دور الـ16 بكأس آسيا قطر 2023.

وتم إقصاء منتخب "أسود الرافدين" من الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من المسابقة الآسيوية بعد الخسارة أمام "النشامى" 2-3 الاثنين الماضي.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه تلقى العديد من الاستفسارات بخصوص قرار توجيه الإنذار الثاني وبالتالي الطرد بحق لاعب منتخب العراق أيمن حسين من قبل الحكم علي رضا فغاني عند الدقيقة 77.

وقال الاتحاد القاري أنه يود "الإجابة على هذه الاستفسارات من خلال تقديم تفسير كامل لقوانين اللعبة، والأساس المنطقي المتعلق بقرار الحكم".

وأكد الاتحاد القاري أن القرار صحيح ولا يوجد فيه أي خطأ، والسبب في حصول اللاعب على البطاقة الصفراء وطرده هو تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط، والحكم اتخذ قراره استنادا على القانون.

السؤال هنا نحن كعراقيين ايضا يوجد لدينا الهبيط والدليمية والبرياني والمقلوبه وكذلك الدولمه وجميعها تؤكل باليد !!



السؤال هو للحكم الايراني الاسترالي كيف له ان يحكم بان ايمن حسين كان يقصد بحركته هذه المنسف ؟!!

يجوز كان يقصد الهبيط او غيره من الآكلات العراقية!

على كولة صاحبي يكول… pic.twitter.com/vQXXDf5eXV — 𝙱𝙰𝚂𝙷𝙰𝚁 𝙴𝙳𝚆𝙰𝚁𝙳 🗽 (@BasharBashard26) January 29, 2024

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وأوضح الاتحاد:"تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة (الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف)، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77 بسبب (تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط)، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق الإنذار".

وتابع بيان الاتحاد الآسيوي: "بحسب قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB، فإن قرار توجيه الإنذار الثاني للاعب العراق رقم 18 أيمن حسين، خلال الدقيقة 77 كان بالاستناد للمادة 12 (المخالفات وسوء السلوك - التصرف الانضباطي: تأخير استئناف اللعب)، حيث يتوجب على الحكم أن يقوم بتوجيه إنذار للاعب الذي يقوم بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرط".

الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن حسين كان قرارا صحيحا من قبل الحكم وذلك بحسب قوانين اللعب

وأضاف:"وقام اللاعب أيمن حسين بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرط عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 75، وخلال احتفال اللاعب قام الحكم بتنبيه أيمن حسين بشكل حازم 3 مرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنذار الثاني له".



وأكمل: "وفي هذا الخصوص، فإن الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن حسين كان قرارا صحيحا من قبل الحكم، وذلك بحسب قوانين اللعب. ويدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوة، الجماهير ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة، إلى احترام القرارات التي يقوم حكام المباريات باتخاذها".

المصدر: "وكالات"