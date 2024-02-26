هداف الهلال يعكر صفوة فوزه التاريخي على الاتفاق (فيديو)

حقق نادي الهلال فوزا تاريخيا على مضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وافتتح اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل "للزعيم" في الدقيقة 39، وضاعف زميله السعودي سالم الدوسري النتيجة في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول للقاء.

وشهدت المباراة حصول الصربي الآخر المهاجم ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال، على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن لقاء "الكلاسيكو" المقبل أمام اتحاد جدة، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ومن المقرر أن يلتقي "الزعيم" مع الاتحاد يوم الجمعة المقبل، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ22 من الدوري.

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وواصل نادي الهلال سلسلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات ليصل إلى 24 فوزا على التوالي، وكتابة التاريخ، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله فريق بايرن ميونخ بإحرازه 23 انتصارا متتاليا في الموسم 2022-2023 تحت قيادة المدير الفني السابق هانزي فليك، وعادل الرقم القياسي لنادي كوريتيبا البرازيلي.

من ناحية أخرى تخطى الهلال رقم غريمه النصر بعدد الانتصارات المتتالية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بالوصول للفوز الـ14 على التوالي.

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 59 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر

المصدر: RT