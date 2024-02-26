دجوكوفيتش يواصل هيمنته على صدارة التصنيف العالمي

لم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس أي تغيير، مع الترتيب الجديد الصادر صباح اليوم الاثنين.

وكانت القفزة الأكبر من نصيب الأرجنتيني سيباستيان بايز، بعد فوزه بلقب ريو المفتوحة أمس الأحد، ليرتقي 9 مراكز، ويصل إلى التصنيف 21 عالميا.



في المقابل، تواصل تراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، فبعد مغادرته قائمة العشرة الأوائل، تراجع من المركز 11 إلى 12 عالميا، مستبدلا ترتيبه مع النرويجي كاسبر رود.



ومن جانبه، ارتقى الروسي كارين خاشانوف مركزين، ليتواجد في المرتبة 15 عالميا، عقب تتويجه بلقب بطولة قطر المفتوحة.



واستمر تراجع البريطاني أندي مواري، بعد خسارته المبكرة في بطولة قطر، حيث تقهقر 17 مركزا إلى المرتبة 67 عالميا.

إقرأ المزيد

وفيما يلي، نستعرض المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:



1- نوفاك دجوكوفيتش: 9,855 نقطة



2- كارلوس ألكاراز: 8,805 نقطة



3- يانيك سينر: 8,270 نقطة



4- دانييل ميدفيديف: 8,015 نقطة



5- أندري روبليف: 5,110 نقطة



6- ألكسندر زفيريف: 5,085 نقطة



7- هولجر رون: 3,700 نقطة



8- هوبرت هوركاتش: 3.395 نقطة



9- أليكس دي مينور: 3,210 نقطة



10- تايلور فريتز: 3,150 نقطة

المصدر: "وكالات"