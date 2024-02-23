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الروسية كالينسكايا تطيح بالمصنفة أولى عالميا وتدخل تاريخ بطولة دبي للتنس

الرياضة

الروسية كالينسكايا تطيح بالمصنفة أولى عالميا وتدخل تاريخ بطولة دبي للتنس
AP
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فجرت لاعبة التنس الروسية آنا كالينسكايا مفاجأة مدوية في بطولة دبي، بإقصائها للمصنفة أولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك من الدور نصف النهائي يوم الجمعة.

وجاء فوز كالينسكايا، المصنفة 40 عالميا، على شفيونتيك بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4، و6-4 في غضون ساعة و41 دقيقة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصاءات الرياضة، فقد أصبحت الروسية البالغة من العمر 25 عاما، أول لاعبة تنس في تاريخ بطولة دبي التي أقيمت نسختها الأولى عام 2001، تصل إلى النهائي بعد انطلاقها من الأدوار التمهيدية التأهيلية.

وتلعب كالينسكايا في المباراة النهائية المقررة غدا السبت مع الإيطالية ياسمين باوليني.

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