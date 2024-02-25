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"صاروخية" مودريتش تمنح ريال مدريد فوزا ثمينا على إشبيلية

الرياضة

AP
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حقق ريال مدريد فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه إشبيلية بهدف نظيف في مباراة جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البديل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري ووسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه برشلونة إلى  ثماني نقاط.

أما إشبيلية فقد تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: RT

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