"صاروخية" مودريتش تمنح ريال مدريد فوزا ثمينا على إشبيلية

حقق ريال مدريد فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه إشبيلية بهدف نظيف في مباراة جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البديل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 82.

🎥 | هدف ريال مدريد الاول لوكا مودريتش 🔥#ريال_مدريد_اشبيليهpic.twitter.com/5xSM2EN8Ll — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) February 25, 2024

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري ووسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه برشلونة إلى ثماني نقاط.

أما إشبيلية فقد تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: RT