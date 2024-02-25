 
مباشر

أول قرار للاتحاد السعودي بعد حركة رونالدو "المشينة" لجماهير نادي الشباب

الرياضة

أول قرار للاتحاد السعودي بعد حركة رونالدو
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1q4

فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد، تحقيقا بعد الإشارة "غير الأخلاقية" من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر أمام جماهير الشباب.

واحتفل قائد نادي النصر، رونالدو بطريقة "مشينة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الأحد لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، حيث توجه البرتغالي إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة "غير أخلاقية".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة غير الأخلاقية لرونالدو والتي تسببت في امتعاض كثيرين من المشاهدين والحضور.

إقرأ المزيد
رونالدو يغضب الجماهير بحركة
رونالدو يغضب الجماهير بحركة "غير أخلاقية" في لقاء النصر والشباب

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي التقطتها مقاطع الفيديو خلال مواجهة النصر والشباب، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين. 

ولم تكشف الصحيفة عن العقوبة التي قد تفرض على رونالدو.

وانتهت مواجهة النصر والشباب بفوز النصر بنتيجة 3-2، وسجل رونالدو الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفا.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا