أول قرار للاتحاد السعودي بعد حركة رونالدو "المشينة" لجماهير نادي الشباب

فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد، تحقيقا بعد الإشارة "غير الأخلاقية" من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر أمام جماهير الشباب.

واحتفل قائد نادي النصر، رونالدو بطريقة "مشينة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الأحد لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، حيث توجه البرتغالي إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة "غير أخلاقية".

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رونالدو بعد هدف النصر الثالث 😳😳😳!!! pic.twitter.com/BYjjcU0AFj — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) February 25, 2024

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة غير الأخلاقية لرونالدو والتي تسببت في امتعاض كثيرين من المشاهدين والحضور.

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وبحسب الصحيفة، فإن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي التقطتها مقاطع الفيديو خلال مواجهة النصر والشباب، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.

ولم تكشف الصحيفة عن العقوبة التي قد تفرض على رونالدو.

وانتهت مواجهة النصر والشباب بفوز النصر بنتيجة 3-2، وسجل رونالدو الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفا.

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط" + RT