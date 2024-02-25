الكشف عن سبب غياب صلاح عن ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

غاب النجم المصري محمد صلاح عن فريقه ليفربول في مواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ولم يتواجد النجم المصري حتى على مقاعد البدلاء واكتفى بمشاهدة المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 1-0 وتتويجه بكأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه، من المدرجات مع باقي زملائه الذين غابوا عن اللقاء لأسباب مختلفة.

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وذكرت تقارير إنجليزية أن صلاح غاب عن لقاء اليوم بسبب تجدد إصابته.

وكان صلاح قد عانى من إصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار، وتسببت في إبعاده عن الملاعب لقرابة شهر.

وبعد تعافيه، عاد صلاح وشارك مع نادي ليفربول في مباراة واحدة أمام نادي برينتفورد في 17 فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تتجدد إصابته ويغيب مرة أخرى عن الملاعب.

المصدر: وكالات