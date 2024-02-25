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في مباراة ماراثونية.. ليفربول يقتنص فوزا قاتلا أمام تشيلسي ويتوج بكأس الرابطة (فيديو)

الرياضة

في مباراة ماراثونية.. ليفربول يقتنص فوزا قاتلا أمام تشيلسي ويتوج بكأس الرابطة (فيديو)
AP
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أهدى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك فريقه ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بتسجيله لهدف "قاتل" في شباك تشيلسي في المباراة النهائية يوم الأحد.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي احتكم الفريقان لشوطين إضافيين، وقبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الإضافي الثاني، أحرز فان دايك هدف المباراة الوحيد بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

واللقب هو العاشر لليفربول في كأس الرابطة ليعزز رقمه القياسي ويحافظ بالتالي على أمله في إحراز الرباعية في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيتركه في يونيو المقبل.

وأحرز ليفربول أول ألقابه منذ 2022، عندما فاز على تشيلسي بالذات مرتين في كأس إنجلترا وكأس الرابطة.

في المقابل، فشل تشيلسي في تحقيق لقبه السادس وبات مهددا بالخروج من الموسم الحالي خاوي الوفاض.

المصدر: RT

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