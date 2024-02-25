في مباراة ماراثونية.. ليفربول يقتنص فوزا قاتلا أمام تشيلسي ويتوج بكأس الرابطة (فيديو)

أهدى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك فريقه ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بتسجيله لهدف "قاتل" في شباك تشيلسي في المباراة النهائية يوم الأحد.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي احتكم الفريقان لشوطين إضافيين، وقبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الإضافي الثاني، أحرز فان دايك هدف المباراة الوحيد بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

هدف فان دايك

جابها فان دايك

سجلها فان دايك



اقسم بالله احبك يا افضل

مدافع في تاريخ كرة القدم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/6rYRkcUXRg — salman (@sutf_) February 25, 2024

رأسية متقنة من القائد فيرجيل فان دايك تمنح التقدم لليفربول خلال مواجهة تشيلسي 🔴🔥pic.twitter.com/Ptae9GHqp6 — EPL World (@EPLworld) February 25, 2024

واللقب هو العاشر لليفربول في كأس الرابطة ليعزز رقمه القياسي ويحافظ بالتالي على أمله في إحراز الرباعية في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيتركه في يونيو المقبل.

اول بطولة يرفعها فيرجيل فان دايك كقائد لليفربول❤️

pic.twitter.com/4eUnwWn9FH — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) February 25, 2024

وأحرز ليفربول أول ألقابه منذ 2022، عندما فاز على تشيلسي بالذات مرتين في كأس إنجلترا وكأس الرابطة.

في المقابل، فشل تشيلسي في تحقيق لقبه السادس وبات مهددا بالخروج من الموسم الحالي خاوي الوفاض.

المصدر: RT