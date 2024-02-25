والدة رونالدو توجه رسالة لنادي النصر قبل مواجهته المرتقبة ضد الشباب

حرصت دولوريس أفيرو، والدة قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة إلى "العالمي" قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام الشباب مساء اليوم الأحد في المرحلة الـ21 من دوري روشن.

وكتبت والدة رونالدو عبر حسابها على منصة إنستغرام: "بالتوفيق لنادي النصر" في مواجهة الشباب.

ويتطلع رفقاء رونالدو لتحقيق فوز جديد الليلة للاقتراب من المتصدر الهلال الذي يبتعد حاليا عن "العالمي" بفارق سبع نقاط.

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ويقدم رونالدو أداء رائعا هذا الموسم حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 21 هدفا كما قاد النصر لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على حساب الفيحاء.

وسجل رونالدو 27 هدفا في 28 مباراة خاضها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: RT