الصين تفوز بمسابقة "Dota 2" في ألعاب المستقبل في قازان

توج فريق "Xtreme Gaming" الصيني بلقب مسابقة "Dota 2" ضمن ألعاب المستقبل المقامة بمدنية قازان الروسية وذلك بعد فوزه في النهائي على مواطنه "LGD Gaming".

وجاء فوز "Xtreme Gaming" بنتيجة 2-0.

وحصل فريق صيني آخر على المركز الثالث وهو "Invictus Gaming" بفوزه على فريق "Boom Esports" من بيرو بنتيجة 2-1.

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ومسابقة "Dota 2" هي لعبة فيديو استراتيجية يحتاج فيها اللاعبون إلى حماية قاعدتهم الخاصة وتدمير قاعدة العدو، وتحتوي اللعبة على 121 قطعة بأدوار مختلفة.

وافتتحت الأربعاء الماضي في قازان فعاليات "ألعاب المستقبل 2024"، وتستمر المنافسات بين أكثر من ألفي رياضي من 107 دول في 21 تخصصا مبتكرا حتى الثالث من مارس المقبل.

المصدر: dota2.ru