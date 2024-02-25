تشيرنيشنكو: أكثر من مليار متابعة لافتتاح ومسابقات "ألعاب المستقبل" في قازان (صور)

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو تسجيل حفل بطولة "ألعاب المستقبل 2024" في مدينة قازان الروسية، أكثر من مليار مشاهدة، منوها بأهميتها الحقيقية للمجتمع الرياضي.

وقال تشيرنيشينكو خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الأحد في العاصمة موسكو بعنوان "التقدم في تطوير مجال الثقافة البدنية والرياضة: "نحن نرى أن الألعاب ذات أهمية حقيقية للمجتمع الرياضي. هذه الحركة تجتاح الكوكب. لقد تم إنشاء اتحاد دولي لها، وهناك 8 دول تريد التنافس على استضافة الألعاب المقبلة".

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وأضاف: "الجميع تابع ألعاب المستقبل، وشاهد أكثر من مليار شخص حفل الافتتاح والمنافسات".

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وكشف تشيرنيشينكو أيضا عن وجود حفل ختامي يوم 3 مارس المقبل. موضحا أن هناك رد فعل إيجابيا من الرياضيين بحضور 2000 رياضي من 107 دول حول العالم.

وقد افتتحت يوم الأربعاء الماضي في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، البطولة الدولية الفريدة "ألعاب المستقبل 2024"، وستقام في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس القادم في مدينتي قازان وسوتشي ويبلغ إجمالي جوائز ألعاب المستقبل 10 ملايين دولار.

وتعتبر ألعاب المستقبل من المسابقات الدولية المبتكرة في تخصصات هجينة في المفهوم الفيجيتال (المادي+الرقمي)، والتي تجمع بين الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية أو تقنية الواقع الافتراضي/الواقع المعزز.

المصدر: نوفوستي + RT