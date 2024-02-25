ريال مدريد يضع بندا مثيرا في عقد مبابي

مع اقتراب كيليان مبابي من الانضمام بشكل رسمي لريال مدريد، بدأت تتسرب بعد البنود التي أدرجها النادي الملكي في عقد المهاجم الفرنسي من أجل تحفيزه على تقديم أفضل أداء له مع الفريق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان بقراره بمغادرة النادي بمجرد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، لتعلن بعدها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المهاجم الفرنسي الدولي وقع بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد وأن الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي مسألة وقت فحسب.

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ووفقا لبعض التسريبات، فإن عقد مبابي مع ريال مدريد يتضمن حصوله على 15 مليون يورو كراتب سنوي إضافة إلى منحة توقيع مقدرة بنحو

150 مليون يورو (لأن مبابي سينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر ولن يدفع الريال أي أموال لسان جيرمان).

كما كشف موقع "FootMercato" الفرنسي، عن بند مثير في عقد مبابي يخص الكرة الذهبية.

وبحسب هذا البند، سيحصل مبابي على مكافأة إضافية قدرها 15 مليون يورو من النادي الملكي إذا تمكن من الفوز بجائزة الكرة الذهبية في الريال.

وهذا البند يتماشى مع السياسة التي ينهجها النادي الملكي عند تعاقده مع النجوم.

وكان المهاجم الفرنسي الآخر كريم بنزيما، آخر المستفيدين من هذا البند عندما توج بالكرة الذهبية لعام 2022، حيث حصل حينها على مكافأة بلغت 1 مليون يورو.

ولم يسبق لمبابي الفوز بالكرة الذهبية، لكنه تواجد باستمرار في المراكز العشرة الأولى في التصنيف السنوي للجائزة المرموقة في كل من النسخ الست الأخيرة.

واحتل مبابي المركز الثالث في تصنيف الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته العام الماضي، عندما حل خلف النرويجي إيرلينغ هالاند والأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: "FootMercato"