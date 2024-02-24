برشلونة يقسو على خيتافي ويرتقي إلى وصافة "الليغا"

كرم نادي برشلونة وفادة ضيفه خيتافي برباعية دون رد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الكتالوني، كل من البرازيلي رافينيا، البرتغالي جواو فيليكس، الهولندي فرينكي دي يونغ، وفيرمين لوبيز في الدقائق 20، 53، 61، و"90+1" تواليا.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة وقفز إلى وصافة الدوري متقدما بفارق نقطة على جيرونا الذي يواجه رايو فاليكانو بعد غد الاثنين.

كما قلص الفريق الكتالوني الفارق إلى خمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي يلعب غدا الأحد ضد إشبيلية.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: RT