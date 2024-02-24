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فريق "Liga Pro" الروسي يفوز بمسابقة فيجيتال الهوكي في ألعاب المستقبل بقازان

الرياضة

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Sputnik
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فاز فريق "Liga Pro Team" الروسي بمسابقة فيجيتال الهوكي ضمن ألعاب المستقبل المقامة بمدنية قازان بتغلبه في النهائي على مواطنه "Cosmos x17" بضربات الترجيح.

وانتهى الجزء الرقمي (الافتراضي) من المواجهة بنتيجة 3-0 لصالح فريق "Liga Pro".

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وعلى الجليد، عادل "Cosmos x17" النتيجة قبل أن يحسم "Liga Pro" المباراة لمصلحته بفضل ضربات الترجيح.

ونال "Liga Pro Team" جائزة مالية قدرها 175 ألف دولار بعد هذا التتويج.

وذهب المركز الثالث لفريق "Ak Bars" الروسي بعد فوزه في مباراة الترتيب على فريق "Baltic Select" بنتيجة ساحقة 20-4.

المصدر: sport24

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