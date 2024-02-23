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فريق مينسك البيلاروسي يصبح أول متوج في ألعاب المستقبل "قازان 2024"

الرياضة

فريق مينسك البيلاروسي يصبح أول متوج في ألعاب المستقبل
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أصبح فريق مينسك البيلاروسي أول فريق يتوج في "ألعاب المستقبل" المقامة حاليا في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وذلك بعد فوزه بمسابقة ركوب الدراجات الافتراضية.

وتألفت المسابقة من خمس مراحل: السباق الفردي ضد الساعة، وسباق الإقصاء، وسباق الخدش أو السكراتش (scratch)، والإيقاع، وسباق النقاط.

وأقيم سباق الدراجات الافتراضية على جهاز المحاكاة الروسي "WattAttack".

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وسجل الفريق البيلاروسي 522 نقطة، متفوقا على فريق "ماراثون تولا" الروسي وفريق إسبريسو الإيطالي.

وعرفت هذه المسابقة مشاركة 12 فريقا، من بينهم الحاصلون على ميداليات في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية والأوروبية من مختلف البلدان.

المصدر: rambler

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