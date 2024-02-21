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"غلطة زوجتي".. محترف الاتحاد السابق يغادر السعودية بمشهد "غريب"

الرياضة

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كشف لاعب الاتحاد البرازيلي السابق إيغور كورنادو، سر اصطحابه 48 حقيبة سفر في المطار ليلة رحيله من السعودية.

ورحل البرازيلي عن "النمور" مؤخرا، لينضم لكورينثيانز عائدا لبلاده بعد عامين ونصف في السعودية، وخمس سنوات في المنطقة العربية بشكل عام، إذ لعب قبلها للشارقة الإماراتي.

وقدم النادي البرازيلي صفقته الجديدة خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، وسط حفاوة كبيرة بانتقال اللاعب صاحب الـ31 عاما.

وقال كورنادو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبا جديدا لكورينثيانز: هذه غلطة زوجتي وليس لي علاقه بذلك، في الحقيقه أنا أعيش منذ 19 سنة خارج البرازيل، وعندما سافرنا كان معي 8 أشخاص نعم أغلب الحقائب كانت تخصني ولكن ما بداخلها ليست ملابسي".

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وتابع: "تتحدث عن 48 شنطه فهي تعادل أغراض منزل كامل، زوجتي لم تترك شيء أخذت المناشف، وملاءات الأسرة وكل شيء، فما كان مني إلا أن أقول لها (طالما هذا يسعدك، فاستمري!)، فوجدتها تأخذ الصحون والأواني والكاسات، في الأخير المرأة هي من تتحكم بالمنزل، لذا علينا تركهن ليفعلن ما يردن، ونذهب نحن لأعمالنا في هدوء".

ولعب إيغور كورنادو 71 مباراة بقميص النمور وتمكن من تسجيل 16 هدفا وتمرير 32 كرة حاسمة، ساهمت في الحصول على لقبين هما الدوري وكأس السوبر.

المصدر: "وسائل إعلام"

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